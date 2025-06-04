Летнее трансферное окно-2025: все о переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ

Илья Забарный / © Associated Press

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Европейский футбольный сезон-2024/25 подошел к своему завершению. Впереди нас ждет Клубный чемпионат мира-2025, который с 15 июня по 13 июля состоится в США.

Однако еще до начала этого турнира команды могут усилиться, подписав новых игроков. Или же попрощаться с теми, кто не входит в их планы на новый сезон.

Рассказываем об официальных переходах и громких слухах летнего межсезонья 2025 года в топовых чемпионатах мира и украинской Премьер-лиге (УПЛ).

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ПСЖ сделал предложение по трансферу украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

Об этом сообщил журналист издания RMC Sport Фабрис Хокинс.

По данным источника, спортивный советник парижского клуба Луиш Кампуш в понедельник, 2 июня, прилетел в Англию на переговоры с представителями "вишен".

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Отмечается, что сам Забарный уже дал согласие на переход в ПСЖ.

Парижане хотят закрыть трансфер как можно быстрее. Однако руководство "Борнмута" не собирается дешево продавать 22-летнего украинца, который является незаменимым игроком в защите команды.

Забарный присоединился к "Борнмуту" в январе 2023 года, перейдя из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.

Прошлым летом Илья продлил контракт с "Борнмутом" до конца июня 2029 года.

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В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей за клуб АПЛ и отдал один ассист.

Илья Забарный / © Associated Press

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Полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс переходит в "Манчестер Сити" .

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, сумма трансфера 26-летнего нидерландца составит 70 миллионов евро с учетом бонусов.

В сезоне-2024/25 Рейндерс провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Тиджани Рейндерс / © Associated Press

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Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич близок к тому, чтобы присоединиться к "Милану" .

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39-летний хорват согласился перейти к "россонери", сообщил авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее "Реал" объявил, что Лука покинет команду после завершения Клубного чемпионата мира-2025.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года, когда перешел из английского "Тоттенхэма". Хорват завоевал со "сливочными" 28 трофеев. Он является самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба.

Лука является обладателем "Золотого мяча" 2018 года. В том же сезоне он был признан лучшим игроком года по версиям ФИФА и УЕФА.

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Лука Модрич / © Associated Press

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Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд стал игроком мадридского "Реала" .

26-летний английский футболист подписал со "сливочными" контракт сроком до 30 июня 2031 года, сообщает официальный сайт "Королевского клуба".

По информации СМИ, испанский клуб заплатил мерсисайдцам за трансфер 10 миллионов евро, чтобы Трент мог сыграть за "Реал" уже на Клубном чемпионате мира-2025. Его контракт с чемпионом АПЛ истекал 30 июня.

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Александер-Арнольд является воспитанником "Ливерпуля". За главную команду мерсисайдцев он выступал с 2016 года и завоевал 9 трофеев, в том числе выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19 и дважды стал чемпионом АПЛ (2019/20, 2024/25).

Трент Александер-Арнольд / © Associated Press