Левандовски объявил, что уходит из "Барселоны" и трогательно простился

Роберт Левандовски

Звездный форвард "Барселоны" Роберт Левандовски объявил, что покинет команду после завершения текущего сезона.

"После четырех лет, полных вызовов и напряженной работы, пора уходить. Я иду с чувством, что миссия выполнена. 4 сезона, 3 титула. Я никогда не забуду любовь, которую получал от болельщиков с первых моих дней. Каталония — мое место на этой земле. Благодарю каждого, кого я встретил за эти четыре прекрасных года.

Особое спасибо президенту Лапорте за то, что дал мне возможность прожить самую невероятную главу в моей карьере. "Барселона" вернулась туда, где ей и следует быть. Visca Barça. Visca Catalunya", — написал Левандовски у себя в Instagram.

Нынешний контракт 37-летнего польского футболиста с каталонским клубом истекает летом, стороны решили не продолжать сотрудничество.

Левандовски выступает за "Барселону" с лета 2022 года, когда перешел из "Баварии" за 50 миллионов евро. Он провел 191 матч за "сине-гранатовых", забил 119 голов и отдал 22 результативные передачи.

Вместе с каталонцами Роберт по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также один раз национальный Кубок.

