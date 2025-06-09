Левандовски отказался играть за сборную Польши: скандальная причина

Роберт Левандовски / © Associated Press

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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски отказался играть за сборную Польши.

Об этом 36-летний бомбардир сообщил у себя в Instagram-сторис.

По словам форварда, он не будет играть за национальную команду, пока ее главным тренером будет оставаться Михал Пробеж.

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"Принимая во внимание обстоятельства и потерю доверия к главному тренеру сборной Польши, я решил отказаться от игры за сборную Польши до тех пор, пока он будет тренером. Надеюсь, что мне еще удастся сыграть для лучших болельщиков в мире", – написал Роберт.

Ранее Левандовски не прибыл на июньский сбор национальной команды, сославшись на моральную усталость после клубного сезона. В ответ Пробеж решил отобрать у него капитанскую повязку и отдать ее Петру Зелинскому.

На счету Роберта 157 матчей за сборную Польши, в которых он забил 84 гола.

После двух сыгранных матчей в отборе на ЧМ-2026 поляки с 6 очками возглавляют группу G, победив на старте квалификации Литву (1:0) и Мальту (2:0).

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Следующий поединок в квалификации на Мундиаль подопечные Пробежа проведут во вторник, 10 июня, на выезде с Финляндией.