Левандовски отреагировал на скандальное обращение игроков "Барселоны" к болельщикам из России

Звездный форвард "Барселоны" Роберт Левандовски прокомментировал громкий скандал вокруг своего клуба, который разразился из-за того, что игроки "сине-гранатовых" Алекс Бальде и Серхи Роберто снялись в видеоролике с благодарностью для российских болельщиков после выигрыша чемпионата Испании.

Капитан сборной Польши заявил, что удивился, когда узнал о резонансном видео. По его словам, это не была официальная позиция "Барселоны", а вскоре клуб собирается отреагировать на произошедшее.

"Об этой записи я узнал через некоторое время и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил в клубе об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, которые обладают правами на трансляцию Ла Лиги.

В таких ситуациях ты часто даже не знаешь, с кем разговариваешь. Конечно, это не оправдание, потому что о чем-то явно не позаботились, и в результате получилось очень плохо. Насколько мне известно, клуб должен принять какие-то меры в ответ на эту ситуацию", – сказал Левандовски в комментарии Sport Interia.

Добавим, что с начала полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, Левандовски активно поддерживает Украину и помогает в борьбе с захватчиками.

Роберт досрочно расторг контракт с китайской компанией Huawei, подозреваемой в поддержке действий РФ против Украины. Также польский нападающий решил продать на аукционе свою футболку национальной сборной с надписью Stop War, чтобы помочь ВСУ.

Кроме того, перед чемпионатом мира-2022 в Катаре легенда украинского футбола Андрей Шевченко подарил Левандовски капитанскую повязку в цветах флага Украины, которую он взял с собой на Мундиаль.

Ранее форвард выходил с сине-желтой капитанской повязкой на матчи "Баварии", за которую тогда выступал, а также сборной Польши.

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