Левандовски признался, будет ли играть на ЧМ-2022 с сине-желтой повязкой, которую передал ему Шевченко

Роберт не собирается одевать на матчи Мундиаля капитанскую повязку в цветах флага Украины.

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос, будет ли носить во время матчей чемпионата мира-2022 в Катаре сине-желтую повязку, подаренную ему легендарным украинским футболистом Андреем Шевченко.

По словам форварда "Барселоны", этот жест имел лишь символическое значение. Польский бомбардиров взял повязку в цветах флага Украины в Катар, но не будет играть с ней на турнире.

"Повязка, переданная Андреем Шевченко, дошла до Катара. Однако речь не шла о том, чтобы одевать ее на матчи", – цитирует Роберта польское издание Meczyki.

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Польши проведет матчи с командами Мексики, Аргентины и Саудовской Аравии. Первый свой поединок на мировом первенстве поляки сыграют 22 ноября против мексиканцев.

Мундиаль в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября, В матче-открытии ЧМ-2022 сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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