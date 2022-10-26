Левандовски снова не спас: "Барселона" во второй раз уступила "Баварии" в Лиге чемпионов

Каталонская "Барселона" уступила мюнхенской "Баварии" в домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 0:3 .

Счет матча открыл на 10-й минуте Садио Мане. В середине первого тайма Эрик Максим Шупо-Мотинг удвоил преимущество "мюнхенцев". До конца поединка "блаугранас" так и не смогли ни разу отличиться в воротах соперника. Зато гости успели забить еще один гол в дополнительное время – отметился Бенжамен Павар.

В другом матче группы C "Интер" уничтожил "Викторию" Пльзень (4:0).

После 5 туров лидирует в группе "Бавария" (15 баллов), а "Барселона" (4) находится на третьей позиции и уж точно не сыграет в плей-офф ЛЧ. "Интер" имеет десять очков и занимает второе место. "Виктория" Пльзень осталась на дне с нулем.

Матчи 6-го тура состоятся 1 ноября: "Бавария" – "Интер", "Виктория" Пльзень – "Барселона".

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