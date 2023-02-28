Левандовски – вне топ-10: ФИФА обнародовала результаты голосования за лучшего игрока 2022 года

Лионель Месси опередил Килиана Мбаппе на восемь очков.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала итоги голосования за лучшего игрока 2022 года, которым был признан нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.

Аргентинец опередил своего одноклубника Килиана Мбаппе на восемь очков. Еще на 10 баллов от молодого лидера сборной Франции отстал форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, замкнувший тройку лучших.

Интересно, что звездный нападающий ПСЖ Неймар занял только девятое место, а голеадор "Барселоны" Роберт Левандовски вообще не попал в топ-10, оказавшись на 12-й строчке.

Результаты голосования на лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА:

1. Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ) – 52 очка

2. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) – 44

3. Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид) – 34

4. Лука Модрич (Хорватия, Реал Мадрид) – 28

5. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити) – 24

6. Садио Мане (Сенегал, Бавария) – 19

7. Хулиан Альварес (Аргентина, Манчестер Сити) – 17

8. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) – 15

9. Неймар (Бразилия, ПСЖ) – 13

10. Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити) – 10

11. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид) – 10

12. Роберт Левандовски (Польша, Барселона) – 7

13. Джуд Беллингем (Англия, Боруссия Дортмунд) – 3

14. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль) – 2

Напомним, что в 2021 году приз лучшему футболисту мира получил Левандовски, выступавший на тот момент за "Баварию".

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