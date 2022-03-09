Левандовски за 23 минуты установил историческое достижение в Лиге чемпионов

И этому футболисту не дали "Золотой мяч".

Звездный форвард мюнхенской " Баварии " Роберт Левандовски продолжает показывать топовый уровень в Лиге чемпионов.

Так, 33-летний поляк по итогам ответного матча 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы против австрийского РБ "Зальцбурга" установил историческое достижение.

Левандовски уже к 23 минуте поединка отличился тремя забитыми голами — двумя с пенальти и одним из игры. Как сообщает аналитический портал Gracenote, это самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов. Поляк забивал с 12 по 23 минуты.

Отметим, что сама дуэль между "Баварией" и "Зальцбургом" завершилась со счетом 7:1 в пользу немцев. Как следствие, одержав победу с общим счетом 8:2, мюнхенцы без проблем вышли в четвертьфинал турнира.