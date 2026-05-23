Левченко и Геращенко завоевали двойной подиум на этапе Бриллиантовой лиги в Китае
Юлия Левченко выиграла "золото", а Ирина Геращенко стала серебряной призеркой этапа Бриллиантовой лиги в китайском городе Сямэнь
Украинские прыгуньи в высоту Юлия Левченко и Ирина Геращенко завоевали двойной подиум на этапе Бриллиантовой лиги, который состоялся китайском городе Сямэнь.
Левченко выиграла "золото", покорив высоту 1,99 метра. Геращенко стала серебряной призеркой, показав результат 1,97 метра.
Для Левченко это вторая в карьере победа на этапе Бриллиантовой лиги. Геращенко впервые после рождения дочери приняла участие на этом уровне.
Бриллиантовая лига, Сямэнь. Прыжки в высоту (женщины)
1. Юлия Левченко (Украина) — 1,99 метра
2. Ирина Геращенко (Украина) — 1,97 метра
3. Ламари Дистин (Ямайка) — 1,94 метра