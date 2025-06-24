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Левченко с личным рекордом сезона выиграла "серебро" на этапе Континентального тура
Юлия стала вице-чемпионкой соревнований этапа Континентального тура в Брно.
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала серебряную медаль на этапе Континентального тура в чешском Брно.
27-летняя украинка показала свой лучший результат в этом сезоне – 1,98 метра.
Покорив планку 1,98 м, Левченко выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира-2025.
Этот результат стал для нее лучшим за последние два года. В последний раз Юлия так прыгала на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве в июле 2023-го.
"Золото" соревнований в Брно выборола австралийка Никола Олислагерс (2,00 м), бронзовой призеркой стала ее соотечественница Элеанор Паттерсон (1,96 м).
Еще одна украинка Юлия Чумаченко заняла 11-е место с результатом 1,79 м.
Отметим, что несколькими днями ранее Левченко выиграла золото на этапе Континентального тура в польской Варшаве. Это ее первая победа на международных соревнованиях за два года.
Ранее сообщалось, что украинский прыгун в высоту Дмитрий Никитин завоевал "золото" на этапе Континентального тура в чешском городе Острава.