ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
2304
Время на прочтение
1 мин

Левченко впервые за два года выиграла "золото" международных соревнований по прыжкам в высоту

Юлия триумфовала на этапе Континентального тура в Польше.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Юлия Левченко

Юлия Левченко / © Associated Press

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала золотую медаль на этапе Континентального тура в польской Варшаве.

27-летняя украинка выиграла соревнования с результатом 1,92 метра.

Для Юлии это первое "золото" международных соревнований за два года. До сих пор она в последний раз побеждала в феврале 2023 года на турнире во французском Мондевилле.

Континентальный тур. Варшава. Прыжки в высоту (женщины)

1. Юлия Левченко (Украина) – 1,92 м

2. Кристина Овчинникова (Казахстан) – 1,85 м

3. Алисия Высоцкая (Польша) – 1,85 м

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Париже. На этих соревнованиях Левченко заняла 11-е место с результатом 1,83 метра.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie