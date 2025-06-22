Левченко впервые за два года выиграла "золото" международных соревнований по прыжкам в высоту

Юлия Левченко / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала золотую медаль на этапе Континентального тура в польской Варшаве.

27-летняя украинка выиграла соревнования с результатом 1,92 метра.

Для Юлии это первое "золото" международных соревнований за два года. До сих пор она в последний раз побеждала в феврале 2023 года на турнире во французском Мондевилле.

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Континентальный тур. Варшава. Прыжки в высоту (женщины)

1. Юлия Левченко (Украина) – 1,92 м

2. Кристина Овчинникова (Казахстан) – 1,85 м

3. Алисия Высоцкая (Польша) – 1,85 м

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Париже. На этих соревнованиях Левченко заняла 11-е место с результатом 1,83 метра.

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