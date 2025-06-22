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Левченко впервые за два года выиграла "золото" международных соревнований по прыжкам в высоту
Юлия триумфовала на этапе Континентального тура в Польше.
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала золотую медаль на этапе Континентального тура в польской Варшаве.
27-летняя украинка выиграла соревнования с результатом 1,92 метра.
Для Юлии это первое "золото" международных соревнований за два года. До сих пор она в последний раз побеждала в феврале 2023 года на турнире во французском Мондевилле.
Континентальный тур. Варшава. Прыжки в высоту (женщины)
1. Юлия Левченко (Украина) – 1,92 м
2. Кристина Овчинникова (Казахстан) – 1,85 м
3. Алисия Высоцкая (Польша) – 1,85 м
Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Париже. На этих соревнованиях Левченко заняла 11-е место с результатом 1,83 метра.