Левченко выиграла "золото" на этапе Континентального тура в Финляндии

Юлия Левченко / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко стала победительницей "золотого" этапа Континентального тура в финском городе Турку.

28-летняя уроженка Бахмута выиграла соревнования с результатом 1,97 метра.

"Серебро" завоевала Ламара Дистин из Ямайки (1,94 м), а "бронзу" разделили шведка Луиза Экман и финка Элла Миккола, которым покорилась высота 1,91 м.

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Континентальный тур, Турку. Прыжки в высоту (женщины)

1. Юлия Левченко (Украина) — 1,97 метра

2. Ламара Дистин (Ямайка) — 1,94 м

3-4. Луиза Экман (Швеция) — 1,91 м

3-4. Элла Миккола (Финляндия) — 1,91 м

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Это второе "золото" Левченко в трех стартах летнего сезона. Ранее она с прыжком на 1,99 м триумфовала на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямене, где серебряной призеркой стала другая украинка Ирина Геращенко.

Также Юлия заняла четвертое место с результатом 1,91 м на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко), где "золото" завоевала украинка Ярослава Магучих.

Ранее сообщалось, что Геращенко выиграла первое международное "золото" после рождения дочери.

Напомним, в марте Магучих завоевала "золото" ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении, а Левченко стала серебряной призеркой.

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