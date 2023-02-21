Лейпциг – Манчестер Сити, Интер – Порту: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 22 февраля, в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23 "Лейпциг" будет принимать "Манчестер Сити", а миланский "Интер" дома сыграет с "Порту".

Оба поединка начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Ответные игры в этих парах запланированы на вторник, 14 марта.

Где смотреть матчи Лейпциг – Манчестер Сити, Интер – Порту

На территории Украины поединки 1/8 финала Лиги чемпионов в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Лейпциг – Манчестер Сити

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают команду Хосепа Гвардиолы. На победу "горожан" можно поставить с коэффициентом 1,83. Ничья – 3,85. Выигрыш немецкого клуба – 4,50.

Аналогично "Манчестер Сити" предсказывают выход в четвертьфинал – коэффициент на это событие составляет 1,16. На то, что в следующий раунд плей-офф отправятся "быки", коэффициент равен 5,90.

Прогнозы букмекеров на матч Интер – Порту

В этом матче букмекеры отдают предпочтение итальянскому коллективу. На победу "нерадзурри" принимаются ставки с коэффициентом 1,75. Ничья – 3,75. Победа португальской команды – 5,30.

Проход "Интера" в 1/4 финала оценивается коэффициентом 1,56. Итоговый успех "драконов" – 2,57.

Читайте также:

Ливерпуль – Реал: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Оседлал и поцеловал соперника: в Англии футболист отличился чрезвычайно курьезным фолом (видео)

"Челси" с Мудриком "сгорел" худшей команде АПЛ, победа Миколенко, неудача "Манчестер Сити"