Лежа прокинул между ног: в Мексике футболист обхитрил соперника эффектным финтом (видео)

Эпизод стал украшением финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Финальный матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ между мексиканскими "Монтерреем" и "Америкой" запомнился не только неуступчивой борьбой, но и по-настоящему зрелищным обыгрышом один в один.

Полузащитник "Монтеррея" Макси Меса исполнил финт против игрока "Америки" Сальвадора Рейса, о котором сейчас говорит весь мир. Аргентинец в подкате сумел не дать мячу выйти за пределы поля, после чего, уже лежа на газоне, издевательски пробросил мяч между ног своему сопернику.

Футболисту "Америки" не оставалось ничего другого, как руками хватать Мессу во избежание быстрой атаки на собственные ворота. В итоге Рейс заработал желтую карточку, а видео феерического трюка разлетелось по Сети.

"Монтеррей" обыграл "Америку" со счетом 1:0 и стал обладателем трофея.

и стал обладателем трофея. Для клуба из одноименного города это пятая в истории победа в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

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