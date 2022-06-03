"Личное решение каждого": Яремчук рассказал, почему игроки сборной полностью перешли на украинский язык

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук сообщил, что сейчас все футболисты национальной команды начали общаться исключительно на украинском языке.

По словам 26-летнего форварда португальской "Бенфики", это было личное решение каждого игрока "сине-желтых". Даже те футболисты сборной, которые раньше говорили на русском, теперь перешли на общение на украинском.

Об этом нападающий сборной Украины рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Это было личное решение каждого футболиста, потому что у нас каждый самостоятельно решает, на каком языке ему говорить. Сейчас у всех желание общаться только на украинском языке. Все понимают, что произошел переломный момент, когда нужно действительно проявить единую позицию и патриотизм. Именно поэтому, на мой взгляд, 100% игроков сборной решили общаться на украинском", - сказал Яремчук.

Также форвард поблагодарил болельщиков за поддержку в полуфинале плей-оaф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии, которій завершился победой "сине-желтых".

"Когда ты так далеко находишься от Украины, то особенно чувствуется поддержка от всех людей. Мы сейчас работаем только на Украину и для наших защитников. Поэтому это наша общая победа.

Мотивация просто зашкаливает, потому что каждый футболист чувствует большую ответственность перед нашими людьми и нашими воинами. У каждого продолжается свое сражение, только на разных фронтах. Мы пытаемся делать то, что мы лучше всего умеем, чтобы приносить победу Украине", - отметил Яремчук.

В решающем матче за выход на мундиаль сборная Украины сыграет с Уэльсом. Поединок в Кардиффе начнется в воскресенье, 5 июня, в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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