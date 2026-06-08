Личные рекорды Костюк и Олейниковой: WTA обновила рейтинг лучших теннисисток мира

Марта Костюк / © Associated Press

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира по итогам Roland Garros-2026.

Марта Костюк благодаря выходу в полуфинал французского мэйджора установила личный рекорд, поднявшись с 15-го на 12-е место.

Статус первой ракетки Украины сохранила Элина Свитолина, которая уступила Костюк в четвертьфинале. Она опустилась на одну позицию и сейчас занимает восьмое место.

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Еще одна украинка Александра Олейникова, дойдя до третьего круга турнира Grand Slam, тоже установила личный рекорд — отыграла 14 позиций и теперь находится на 51-й строчке.

В топ-3 мировой классификации изменений не произошло. Статус первой ракеткой планеты удерживает нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. Второй идет Елена Рыбакина из Казахстана, а на третьей позиции располагается полька Ига Швентек.

Обновленный рейтинг WTA

1. Арина Соболенко — 9090 очков

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143

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3. Ига Швентек (Польша) — 6733

4. Джессика Пегула (США) — 6056 (+1 позиция)

5. Аманда Анисимова (США) — 5848 (+1)

6. Мирра Андреева — 5751 (+2)

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7. Кори Гауфф (США) — 4879 (-3)

8. Элина Свитолина (Украина) — 4315 (-1)

9. Виктория Мбоко (Канада) — 3670

10. Каролина Мухова (Чехия) — 3438

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12. Марта Костюк — 3157 (+3)

49. Даяна Ястремская — 1126 (-4)

51. Александра Олейникова — 1120 (+14)

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57. Юлия Стародубцева — 1063 (-2)

69. Ангелина Калинина — 965 (-9)

84. Дарья Снигур — 889 (+9)

145. Вероника Подрез — 530 (-3)

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Ранее сообщалось, что Костюк установила историческое достижение на Roland Garros. Марта стала первой в истории Украины полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось только Андрею Медведеву среди мужчин — в 1993 и 1999 годах.

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