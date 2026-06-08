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Личные рекорды Костюк и Олейниковой: WTA обновила рейтинг лучших теннисисток мира
Марта Костюк после выхода в полуфинал турнира Grand Slam поднялась на самую высокую позицию в карьере.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира по итогам Roland Garros-2026.
Марта Костюк благодаря выходу в полуфинал французского мэйджора установила личный рекорд, поднявшись с 15-го на 12-е место.
Статус первой ракетки Украины сохранила Элина Свитолина, которая уступила Костюк в четвертьфинале. Она опустилась на одну позицию и сейчас занимает восьмое место.
Еще одна украинка Александра Олейникова, дойдя до третьего круга турнира Grand Slam, тоже установила личный рекорд — отыграла 14 позиций и теперь находится на 51-й строчке.
В топ-3 мировой классификации изменений не произошло. Статус первой ракеткой планеты удерживает нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. Второй идет Елена Рыбакина из Казахстана, а на третьей позиции располагается полька Ига Швентек.
Обновленный рейтинг WTA
1. Арина Соболенко — 9090 очков
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143
3. Ига Швентек (Польша) — 6733
4. Джессика Пегула (США) — 6056 (+1 позиция)
5. Аманда Анисимова (США) — 5848 (+1)
6. Мирра Андреева — 5751 (+2)
7. Кори Гауфф (США) — 4879 (-3)
8. Элина Свитолина (Украина) — 4315 (-1)
9. Виктория Мбоко (Канада) — 3670
10. Каролина Мухова (Чехия) — 3438
...
12. Марта Костюк — 3157 (+3)
49. Даяна Ястремская — 1126 (-4)
51. Александра Олейникова — 1120 (+14)
57. Юлия Стародубцева — 1063 (-2)
69. Ангелина Калинина — 965 (-9)
84. Дарья Снигур — 889 (+9)
145. Вероника Подрез — 530 (-3)
Ранее сообщалось, что Костюк установила историческое достижение на Roland Garros. Марта стала первой в истории Украины полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось только Андрею Медведеву среди мужчин — в 1993 и 1999 годах.
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