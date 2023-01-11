Личные рекорды украинцев: результаты индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

В среду, 11 января, в немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону-2022/23. Программу соревнований открыла мужская индивидуальная гонка.

Украину в ней представляли Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко и Денис Насыко.

Лучшим из украинцев Насыко, показавший 26-й результат. Это его личный рекорд на топовом уровне. Также свой лучший результат в карьере на уровне Кубка мира по биатлону продемонстрировал Лесюк – 29-я позиция.

Выиграл индивидуальную гонку норвежец Йоханнес Бе. Вторым стал его соотечественник Ветле Кристиансен, а замкнул тройку призеров словенец Яков Фак.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужской индивидуальной гонки в Рупольдинге

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+0+1) 48:48.4

2. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+1) +9.9

3. Яков Фак (Словения, 0+0+0+0)+29.3

4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1)+42.8

5. Томмазо Джакомель (Италия, 0+0+1+0)+47.6

6. Бенедикт Долль (Германия, 0+0+1+0) +56.3

...

26. Денис Насыко (Украина, 0+1+0+0) +3:32.1

28. Артем Тищенко (Украина, 0+1+0+0) +3:45.1

29. Тарас Лесюк (Украина, 0+0+0+1) +3:51.5

34. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+0+2) +4:08.8

46. Руслан Ткаленко (Украина, 0+2+0+1) +5:11.2

В четверг, 12 января, в Рупольдинге состоится женская индивидуальная гонка. Она начнется в 15:10 по киевскому времени. Украину в ней представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Любовь Кипьяченкова.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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