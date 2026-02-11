Личный рекорд: украинский фигурист потряс выступлением на Олимпиаде-2026

Кирилл Марсак / © Associated Press

Украинский фигурист Кирилл Марсак с личным рекордом квалифицировался в произвольную программу на зимних Олимпийских играх-2026.

В короткой программе мужского одиночного катания, которая состоялась в 4-й соревновательный день Олимпиады-2026, 21-летний уроженец Херсона получил 86,89 балла. Это его личный рекорд, предыдущий он превзошел на 10 баллов.

Этот результат позволил украинцу занять 11-е место среди 29 участников и, уверенно попав в топ-24, квалифицироваться в произвольную программу, которая состоится в пятницу, 13 февраля. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Свое выступление Кирилл посвятил отцу Андрею, который сейчас на фронте защищает Украину от российских оккупантов.

Прокат Марсака зрители сопровождали бурными овациями.

Результат Марсака – лучший для Украины на Олимпийских играх в короткой программе среди мужчин с 1998 года. Тогда Дмитрий Дмитренко становился восьмым.

"Эмоциональный взрыв в голове. Даже не знаю, что сказать. Это невероятно, то, что удалось сделать. То, как публика встретила нас, – это невероятно. Везде украинские флаги, все трибуны были заполнены украинскими флагами, очень приятно катать на такую ​​публику.

Таких оценок не ожидали. Рассчитывали улучшить рекорд сезона на 1-2 балла. Никак не на 10. Но мы очень-очень рады, что удалось улучшить настолько. Тренировки шли классно, я был готов к соревнованиям. Надо было просто быть в моменте, но все получилось", – прокомментировал Марсак свое выступление для Суспільне Спорт.

Победителем короткой программы стал американец Илья Малинин (108,16 балла). Второе место занял японский фигурист Юма Кагияма (103,07 балла), а замкнул тройку лидеров француз Адам Сиао Хим Фа (102,55 балла).

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После четвертого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.