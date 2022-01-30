Лицо в крови: девушка звезды "Манчестер Юнайтед" обвинила его в домашнем насилии

В клубе уже отреагировали на скандальную информацию.
Девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда модель Герриет Робсон обвинила футболиста в домашнем насилии.
Робсон в сторис Instagram опубликовала видео и фото со следами побоев. На теле, руках и ногах у возлюбленной 20-летнего игрока видны многочисленные гематомы, а лицо разбито до крови.
"Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд делает со мной", - подписала одну из сторис Робсон.
Look what Mason Greenwood's girlfriend posted on her story… Domestic violence is absolutely terrifying man pic.twitter.com/eqq3xXRGeR— Nathalie (@NatiAFC) January 30, 2022
Также Герриет добавила аудиозаписи ссоры, во время которой Гринвуд оскорбляет ее с большим количеством непристойных слов.
В "Манчестере Юнайтед" уже отреагировали на заявления Робсон.
"Мы знаем об изображениях и обвинениях, распространяемых в соцсетях. Мы не будем давать комментарии до тех пор, пока не будут установлены факты. МЮ не оправдывает никаких проявлений насилия", - заявили в стане "красных дьяволов".
- Гринвуд является воспитанником "манкунианцев", а за первую команду МЮ выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча за "красных дьяволов" во всех турнирах, 6 голов и одна результативная передача.
- В 2020 году Гринвуд дебютировал за сборную Англии, но на Евро-2020, где команда Гарета Саутгейта дошла до финала, он не поехал из-за травмы.
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