Лицом на канвас: американский боксер быстро отправил соотечественника в глубокий нокаут (видео)

Перспективный Дакарри Скотт эффектно завершил бой в первом раунде.

Американский боксер супертяжелого веса Дакарри Скотт зрелищно разобрался со своим соотечественником Джейденом Бутом в главном поединке вечера, который состоялся в Атланте (США).

Бой завершился уже в первом раунде. Скотт поймал соперника мощным правым хуком, после которого Бут врезался в пол лицом. Продолжить поединок у Джейдона не было шансов. Рефери моментально остановил бой и позвал врачей для бесчувственного боксера.

23yr old rising HeavyweightDacarree "Mac Truck" Scott (6-0, 6 KO's) @__mactruck__ absolutely SLEEPS a very tough Jaden Booth (3-3) for a KO-1 victory in the main event in Atlanta, Georgia Friday. Official time 0:42. Thanks to Mac's IG for fan video ⬇️ pic.twitter.com/78r19LaZ0y — Tim Boxeo (@TimBoxeo) July 17, 2021

Это шестая победа 23-летнего Скотта на профи-ринге, все бои он выиграл нокаутом.

Бут потерпел третье поражение при трех побед.

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинские боксеры одержали зрелищные победы уже в первом раунде: Сергей Богачук в США вырубил американца Брэндона Бауэ, а Федор Черкашин в Польше нокаутировал аргентинца Даниэля Бонелли.

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