Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Лицом на канвас: американский боксер быстро отправил соотечественника в глубокий нокаут (видео)

Лицом на канвас: американский боксер быстро отправил соотечественника в глубокий нокаут (видео)

Лицом на канвас: американский боксер быстро отправил соотечественника в глубокий нокаут (видео)

Скриншот видео

Перспективный Дакарри Скотт эффектно завершил бой в первом раунде.

Американский боксер супертяжелого веса Дакарри Скотт зрелищно разобрался со своим соотечественником Джейденом Бутом в главном поединке вечера, который состоялся в Атланте (США).

Бой завершился уже в первом раунде. Скотт поймал соперника мощным правым хуком, после которого Бут врезался в пол лицом. Продолжить поединок у Джейдона не было шансов. Рефери моментально остановил бой и позвал врачей для бесчувственного боксера.

  • Это шестая победа 23-летнего Скотта на профи-ринге, все бои он выиграл нокаутом.
  • Бут потерпел третье поражение при трех побед.

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинские боксеры одержали зрелищные победы уже в первом раунде: Сергей Богачук в США вырубил американца Брэндона Бауэ, а Федор Черкашин в Польше нокаутировал аргентинца Даниэля Бонелли.

Новости мира: команду украинских боксеров провели на Олимпийские Игры

Новости мира: команду украинских боксеров провели на Олимпийские Игры