Лицом на канвас: американский боксер менее чем за минуту брутально "вырубил" соперника (видео)

Серебряный призер Олимпиады-2020 Торрез эффектно победил своего мексиканского оппонента в андеркарде боя между бывшими соперниками украинца Василия Ломаченко - Хосе Педрасой и Ричардом Комми.

Поединок завершился уже в первом раунде. Торрез прямым ударом с левой ошеломил соперника на 20-й секунде боя. На этом американец не остановился и серией мощных ударов добил свою жертву. После такого потрясения мексиканец упал лицом на канвас ринга и уже не смог продолжить поединок, ему понадобилась помощь врачей.

Промоушен Top Rank, который был организатором боксерского вечера, уже назвал этот нокаут претендентом на звание лучшего в 2022 году.

Отметим, что для Торреза это был только третий бой на профессиональном ринге. Все три американец выиграл нокаутом. Что касается мексиканца, то он проиграл в третий раз в карьере. Также на его счету 4 победы (2 - нокаутом).

Ранее ТСН Проспорт писал, что 18-летний африканский боксер скончался после тренировочного спарринга.

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