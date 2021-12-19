Лицом на канвас: популярный блогер наглухо вырубил экс-чемпиона UFC (видео)

Звезда YouTube Джейк Пол жестко нокаутировал Тайрона Вудли в реванше.

В ночь на 19 декабря в Тампе (штат Флорида, США) состоялось боксерское шоу, главным событием которого стал бой-реванш между бывшим чемпионом UFC американцем Тайроном Вудли и его соотечественником - популярным ютубером Джейком Полом.

Старт поединка прошел в равной борьбе. 39-летний Вудли пытался использовать свой большой бойцовский опыт, а 24-летний блогер смело атаковал и несколько раз мощно попал в соперника.

Поверив в свои силы, Пол в шестом раунде нокаутировал Вудли эффектным оверхендом. Тайрон громко шлепнулся лицом на канвас ринга и уже не смог продолжить бой.

Видео нокаута в бою Пол - Вудли

Отметим, что в первом поединке в конце августа Пол победил Вудли раздельным судейским решением.

Для американского блогера это был пятый поединок на боксерском ринге. На его счету 5 побед (4 - нокаутом) и ни одного поражения. Ранее он победил другого блогера Али Эсона Гиба, бывшего игрока НБА Нейта Робинсона и бывшего чемпиона ММА Бена Аскрена .

. Вудли - бывший чемпион UFC в полусреднем весе. В смешанных единоборствах он провел 27 поединков, в которых одержал 19 побед.

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