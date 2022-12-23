Лидер "Динамо" отказался от продления контракта со столичным клубом – СМИ

У киевлян есть два варианта развития событий.
Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков не намерен продолжать соглашение с клубом.
Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
Отмечается, что переговоры руководства клуба с агентами футболиста не имели успеха. С большой вероятностью, футболист покинет столичную команду в ближайшие полгода.
"Теперь выходов для клуба ровно два – продажа по дисконту уже этой зимой или летнее прощание даром. Все очень просто", – говорится в сообщении.
Отметим, что контракт Цыганкова истекает летом 2023 года.
- В этом сезоне Цыганков провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач.
- Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.
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