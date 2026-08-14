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Лидер "Динамо" попросил прощения у фанатов после вылета из еврокубков от "Карабаха"
Владимир Бражко считает, что "бело-синим" нужно проанализировать фиаско и сосредоточиться на чемпионате.
Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко прокомментировал поражение от азербайджанского "Карабаха" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27.
Поединок на стадионе имени Тофика Бахрамова в азербайджанском Баку завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.
Первый матч в польском Люблине завершился победой украинского клуба со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч "Карабах" одолел "Динамо" (2:1) и вышел в следующую стадию.
"Испытываю сейчас лишь негативные эмоции. К сожалению, этот еврокубковый сезон для нас завершен. Очень сложная игра, мы не допускали много ошибок, но пропускали мячи из полумоментов, особенно в первом тайме.
Первая 30-минутка была тяжелой, а во втором тайме несколько изменили ход игры, создавали моменты. В частности, у меня была возможность, и досадно не воспользоваться ею. Чувствую вину и беру ответственность на себя, поэтому хочу извиниться перед болельщиками. Нет никаких оправданий. Если бы забил, все сложилось бы по-другому...
Нужно проанализировать произошедшее и сосредоточиться на чемпионате, ведь в воскресенье игра против "Колоса". Конечно, обидно, но надо совершенствоваться — как мне лично, так и команде в целом. Надеюсь, в следующем году будет лучше, но сегодня досадное поражение. Еще раз хочу извиниться перед болельщиками", — цитирует Бражко официальный сайт "Динамо".
"Карабах" вышел в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, где сразится с нидерландским "Твенте". Для "Динамо" же нынешний еврокубковый сезон завершен.
Отметим, что оба клуба начали еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги Европы: "Динамо" одолело в серии пенальти румынскую "Университатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" разгромил исландский "Вестри" (3:0, 3:0).
Во втором отборочном раунде Лиги Европы киевляне дважды проиграли греческому ПАОКу (2:3, 0:2), в то время как азербайджанский клуб в серии пенальти уступил болгарскому ЦСКА София (0:0, 0:0).
Напомним, ранее из еврокубков выбыли другие два украинских клуба — черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье". Таким образом, единственным представителем Украины на евроарене остался донецкий "Шахтер", который получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов.