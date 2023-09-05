Лидер "Динамо" выбыл из заявки сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 против Англии и Италии

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко покинул расположение сборной Украины, которая продолжает подготовку к матчам отбора Евро-2024 против Англии и Италии.

Как сообщил официальный сайт УАФ, 24-летний хавбек получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра в поединке квалификации Лиги конференций с "Бешикташем". После обследования в лагере сборной оказалось, что для восстановления игроку понадобится около трех недель.

Заменит Шапаренко в заявке национальной команды полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок, которого тренерский штаб перевел из резервного списка в основной. Во вторник, 5 сентября, он прибудет в лагерь "сине-желтых" в Тшебнице.

Поединок Украина – Англия состоится в субботу, 9 сентября, в польском Вроцлаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Во вторник, 12 сентября, подопечные Реброва в Милане сыграют с Италией. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: результаты и турнирное положение

Сборная Украины уже провела три матча в квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" проиграли Англии (0:2) на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, а затем в Скопье победили Северную Македонию (3:2) и обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве.

На данный момент команда Сергея Реброва с 6 очками занимает второе место в группе С. Лидирует с 12 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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