Лидер "Реала" Беллингем получил дисквалификацию по итогам скандального матча с "Валенсией"

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем не сможет помочь своей команде в ближайших матчах чемпионата Испании из-за дисквалификации.

Как сообщает Marca, 20-летний англичанин был отстранен на два поединка за свое поведение после завершения игры 27-го тура Ла Лиги с "Валенсией".

"Летучие мыши" и "сливочные" разошлись на стадионе "Месталья" в Валенсии боевой ничьей со счетом 2:2 , а один из голов забил украинский форвард хозяев Роман Яремчук.

Матч закончился громким скандалом. На 90+9-й минуте, когда команды переиграли семь компенсированных минут, Беллингем забил третий гол в ворота хозяев после подачи Браима Диаса. Однако за мгновение до этого главный рефери поединка Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток, поэтому мяч не был засчитан.

Игроки "Реала", среди которых был и украинский голкипер Андрей Лунин, сразу же бросились к арбитру высказывать свои претензии. В итоге за споры с рефери Беллингем получил прямую красную карточку.

Однако одним матчем "бана" Джуду отделаться не удалось. В протоколе по итогам игры судья отметил, что Беллингем кричал в его сторону "Это долбаный гол". За пренебрежительное отношение к арбитру лидер "Королевского клуба" пропустит ближайшие матчи Примеры против "Сельты" и "Осасуны".

В этом сезоне Беллингем сыграл 22 поединка за мадридский клуб в чемпионате Испании, в которых забил 16 голов и сделал три ассиста.

"Реал" (66 очков) лидирует в Ла Лиге, опережая на 7 баллов "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

В среду, 6 марта, подопечные Карло Анчелотти на своем поле проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким "РБ Лейпцигом". В первом поединке сейвы Лунина помогли "Реалу" одержать победу над "быками" со счетом 1:0.

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