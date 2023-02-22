Лидер "Реала" и действующий обладатель "Золотого мяча" повторил невероятный рекорд Месси в Лиге чемпионов

Француз каждый сезон забивает в главном клубном евротурнире уже в течение 18 лет.

Форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема покорилось историческое достижение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

Во вторник, 21 февраля, испанский клуб на "Энфилде" совершил мегакамбэк и разгромил подопечных Юргена Клоппа со счетом 2:5 .

Дублем в составе "сливочных" отличился Бензема, забивший свои голы на 55-й и 67-й минутах.

Для 35-летнего французского нападающего это первые голы в Лиге чемпионов в этом сезоне. Ранее он принял участие в четырех поединках группового этапа, но забитыми мячами не отмечался.

Таким образом, Бензема забил уже в 18-м подряд сезоне Лиги чемпионов и повторил рекорд аргентинского форварда ПСЖ Лионеля Месси. Оба забивают непрерывно в самом престижном еврокубке с сезона-2005/06. Португальский форвард Криштиану Роналду, отмечавшийся в ЛЧ в течение 16 сезонов подряд, удерживает третье место.

Карим Бензема и Лионелл Месси являются только двумя игроками, которые были брошены в 18 праздничных амбиций лагеря pic.twitter.com/IwShcMZgkk — GOAL (@goal) February 21, 2023

Бензема забил свой дебютный гол в ЛЧ в кампании-2005/06, выступая за французский "Лион". Самым результативным для француза стал прошлый сезон, в котором Карим наколотил 15 голов в 12 матчах и в пятый раз выиграл с мадридским клубом Лигу чемпионов.

Всего на счету Бензема 88 голов в 147 матчах Лиги чемпионов. Рекордсменом по количеству забитых мячей в элитном евротурнире является Роналду – 140 голов в 183 матчах. Второе место по этому показателю занимает Месси – 129 голов в 162 поединках.

Напомним, Бензема является обладателем "Золотого мяча" 2022 года. Карим пропустил чемпионат мира в Катаре из-за травмы и решил завершить карьеру в сборной Франции.

Ответный матч между "Реалом" и "Ливерпулем" будет сыгран в среду, 15 марта, на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

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