Лидер сборной Боснии и Герцеговины о матче с Украиной: лучшим результатом будет наша победа в два гола

Лидер сборной Боснии и Герцеговины о матче с Украиной: лучшим результатом будет наша победа в два гола

Игрок настроен огорчить "сине-желтых".

Футболист сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился мыслями от предстоящего поединка 8-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022 против Украины.

Так, 35-летний форвард на предматчевой пресс конференции отметил то, что он настроен забивать. Отдельно Джеко также вспомнил и о тренерской ситуации "сине-желтых", а также отметил уровень мастерства игроков соперника.

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"После Казахстана матч с Украиной будет одним из важнейших для нас. Нам осталось провести три ключевых матча с нашими прямыми конкурентами. Я настроен забивать. Лучшим результатом будет наша победа в два гола.

Для меня было большой неожиданностью, что Шевченко больше не тренер сборной Украины. Не знаю, что является причиной этого или это какие-то недоразумения с федерацией. Есть новый тренер. В матче с финнами Украины показала отличный результат. Мы сразу видели, что Украина в этой группе является одним из фаворитов.

Не стану выделять кого-то из игроков. Все играют в хороших клубах и имеют сильные индивидуальные качества. И вообще Украина. Наибольшим нашим козырем является коллективная игра. В Казахстане нам не хватало некоторых игроков, но Украина также сыграла вничью с Казахстаном. Надеюсь, что завтра также будет коллективная игра, а не какое-то индивидуальное самолюбие", — сказал Джеко.

Поединок Украина — Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

Недавно украинцы одержали свою первую победу в отборе к ЧМ-2022. В Хельсинки "сине-желтые" победили Финляндию со счетом 2:1 . Эта победа стала для тренера сборной Украины Александра Петракова первой во главе национальной команды.

. Эта победа стала для тренера сборной Украины Александра Петракова первой во главе национальной команды. После шести матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Босния и Герцеговина идет следом с шестью баллами в своем активе и игрой в запасе. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов.

Победители групп выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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