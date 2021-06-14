Лидер сборной Дании Эриксен, у которого во время матча остановилось сердце, впервые появился на публике: видео

Игрок продолжает оставаться в больнице.

Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен, у которого во время матча Евро-2020 с Финляндией остановилось сердце, впервые появился на публике.

Соответствующее видео из больницы, где находится футболист, опубликовали в Twitter.

На кадрах он выглядывает из окна медучреждения, улыбается и показывает жестами, что у него все хорошо.

Напомним, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания — Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, пока партнеры закрыли пострадавшего от камер. Игрока доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.

29-летний Эриксен выступает за миланский " Интер ", с которым недавно стал чемпионом Италии. К этому футболист играл за лондонский " Тоттенхэм " и амстердамский " Аякс ".

", с которым недавно стал чемпионом Италии. К этому футболист играл за лондонский " " и амстердамский " ". За сборную Дании Эриксен дебютировал в 2010 году. На счету Кристиана 109 матчей, в которых он забил 36 голов.

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