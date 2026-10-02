Лидер сборной Дании в матче Лиги наций против Португалии отпраздновал гол в стиле Роналду

Расмус Хойлунд / © Associated Press

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Лидер сборной Дании Расмус Хойлунд в матче третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Португалии отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду.

Датский форвард сравнял счет в начале второго тайма и во время празднования гола подпрыгнул и исполнил знаменитое "Siuuu" Роналду.

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Матч завершился победой португальцев со счетом 4:2. А во время традиционного рукопожатия футболистов после игры Хойлунд подошел к главному тренеру сборной Португалии Жорже Жезушу и легонько толкнул его в грудь.

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"Я просто хотел послать мощный сигнал сборной Португалии: если вы не цените Криштиану, в мире есть очень много людей, которых он вдохновил и которым они восхищаются до сих пор", — сообщил после матча нападающий "Наполи".

Напомним, 27 сентября Криштиану впервые за 18 лет провел официальный матч сборной на скамейке для запасных — это произошло в поединке Лиги наций против Норвегии.

После игры СМИ сообщили о конфликте между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем. Последний перед матчем с норвежцами заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение, и нападающий остался на скамейке для запасных.

Из-за этого Роналду поссорился с главным тренером португальской сборной и проигнорировал тренировку команды во вторник, 29 сентября.

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Позже Жезуш на пресс-конференции сообщил журналистам, что Криштиану не попадет в стартовый состав и на матч Лиги наций с Данией. После этого Роналду решил покинуть расположение сборной Португалии и объявил об этом в соцсетях.

В СМИ появилась информация, что Роналду решил завершить карьеру в сборной Португалии. Сам 41-летний футболист об этом еще не объявлял.

Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

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Ранее сообщалось, что португальская федерация футбола сделала официальное заявление после скандала с Роналду.

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