Лидер сборной Украины досрочно завершил биатлонный сезон: известна причина

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный досрочно закончил сезон Кубка мира-2022/23.

Об этом главный тренер мужской национальной команды Юрай Санитра сообщил в комментарии Суспильне Спорт.

По его словам, Пидручный сдал положительный тест на COVID-19 и не будет участвовать в двух заключительных этапах Кубка мира в Эстерсунде и Холменколлене.

"Не имею хорошей информации относительно Подручного, который не вышел на старт гонки преследования. Он заболел – положительный тест на ковид. На это время могу сказать, что сезон для него закончился. Состояние у него не лучшее. Жаль его, он был в хорошем физическом состоянии. Ожидал от него, что сможет показать хороший результат на следующих стартах. Но этот сезон не дает нам счастья – боремся с проблемами со здоровьем с самого начала", – сказал Санитра.

В качестве замены Пидручному на оставшихся этапах Кубка мира в команде рассматривают кандидатуру Артема Тищенко, который в марте закончил соревнования на Кубке IBU. На двух заключительных этапах в Кенморе тот неизменно входил в топ-10 семи гонок, в которых участвовал.

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