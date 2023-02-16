Лидер сборной Украины Михайлюк с личным рекордом сезона дебютировал за новый клуб в НБА

Святослав помог своей команде одержать победу.
Звездный украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел дебютный матч за "Шарлотт Хорнетс" в регулярном чемпионате НБА.
25-летний украинец помог своей новой команде обыграть "Сан-Антонио Сперс" – 120:110.
Михайлюк провел на паркете около 25 минут. За это время он набрал 12 очков и выполнил 2 подбора. Для Святослава это лучший показатель результативности в этом сезоне.
В последний раз он набирал больше 10 очков в НБА еще 13 декабря 2021 года, выступая за "Торонто Репторс".
Cвои первые очки в новом клубе Святослав набрал эффектным слэм-данком.
Welcome to Buzz City @Sviat_10 ! @drpepper | @HornetsOnBally pic.twitter.com/G9tzy259Yd— Charlotte Hornets (@hornets) 16 февраля 2023
Напомним, что чемпионат Михайлюк начинал в составе "Нью-Йорк Никс". В феврале украинец стал игроком "Портленд Трейл Блейзерс", после чего его сразу же обменяли в "Шарлотт Хорнетс".
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