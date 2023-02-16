Лидер сборной Украины Михайлюк с личным рекордом сезона дебютировал за новый клуб в НБА

Звездный украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел дебютный матч за "Шарлотт Хорнетс" в регулярном чемпионате НБА.

25-летний украинец помог своей новой команде обыграть "Сан-Антонио Сперс" – 120:110.

Михайлюк провел на паркете около 25 минут. За это время он набрал 12 очков и выполнил 2 подбора. Для Святослава это лучший показатель результативности в этом сезоне.

В последний раз он набирал больше 10 очков в НБА еще 13 декабря 2021 года, выступая за "Торонто Репторс".

Cвои первые очки в новом клубе Святослав набрал эффектным слэм-данком.

Напомним, что чемпионат Михайлюк начинал в составе "Нью-Йорк Никс". В феврале украинец стал игроком "Портленд Трейл Блейзерс", после чего его сразу же обменяли в "Шарлотт Хорнетс".

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