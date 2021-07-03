Лидер сборной Украины не попал в заявку на четвертьфинал Евро-2020 с Англией: что случилось

Лидер сборной Украины не попал в заявку на четвертьфинал Евро-2020 с Англией: что случилось

Тяжелая потеря для "сине-желтых".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не попал в заявку на четвертьфинальный матч Евро-2020 с командой Англии.

В эфире телеканала "Футбол 1" было сказано, что 28-летний хавбек не поможет "сине-желтым" из-за травмы.

На турнире Руслан сыграл в четырех матчах и отметился одной голевой передачей.

Поединок Украина - Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча. Также на нашем сайте можно следить онлайн за главными событиями вокруг этой исторической битвы.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

(2:0). В полуфинале победитель пары Украина - Англия сыграет с Данией.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку