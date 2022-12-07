Лидер сборной Украины перенесет операцию: когда вернется известный биатлонист

Лидеру мужской сборной Украины по биатлону Дмитрию Пидручному сделают операцию на колене.

Об этом сообщила пресс-служба ФБУ.

Во вторник, 6 декабря, он был обследован в одной из ведущих клиник Германии. Исследование показало, что у Дмитрия разорван мениск. Хирургическое вмешательство намечено на завтра, 8 декабря.

Врачи надеются, что биатлонист сразу сможет приступить к процессу реабилитации без пребывания в стационаре.

Полное восстановление будет продолжаться ориентировочно 4-5 недель. Таким образом Пидручный пропустит пять этапов Кубка мира. А к национальной команде может присоединиться на чемпионате мира в Обергофе, который продлится с 8 по 19 февраля.

Напомним, что новый биатлонный сезон продолжится этапом в Хохфильцене-2022. Сборная Украины объявила состав этого этапа.

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