Лидер сборной Украины по биатлону может отказаться выступить в масс-старте на Олимпиаде-2022: какая причина

Лидер сборной Украины по биатлону может отказаться выступить в масс-старте на Олимпиаде-2022: какая причина

Дмитрий Пидручный не исключает, что пропустит заключительную гонку на Играх в Пекине.

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сообщил, что может не выйти на старт в последней мужской гонке на Олимпийских играх-2022 в Пекине - масс-старте .

Об этом 30-летний лидер украинской команды заявил после мужской эстафеты, которая состоялась 15 февраля. Украинцы в ней финишировали девятыми с четырьмя кругами штрафа.

"Масс-старт? Конечно, хочется показать себя, но с каждой гонкой все труднее и труднее, особенно на трассе. Даже не знаю, что сказать за масс-старт. Честно - в голове мысли такие, что, возможно, придется его и пропустить.

Психологически было тяжело бороться. Пытался рисковать, хотя бы что-то отыграть: лежа это получилось: быстро, с "пятака". А на "стойке" риск был не слишком удачным, и, как результат, полный завал. Одну позицию отыграл, но не стоило, может быть, так рисковать. По трассе тоже было нелегко - с первого круга пытался понемногу отыгрывать, не знаю как это по времени получилось. К тому же никого особо не видел, поэтому в плане психологии тяжелая гонка была: ничего сделать не можешь, а хочется", - сказал Пидручный в комментарии Суспільне Спорт.

Мужская гонка с массовым стартом состоится в пятницу, 18 февраля. Начало - в 11:00 по киевскому времени. Кроме Пидручного, право выступить в масс-старте добыл еще один украинец Артем Прима.

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