Лидер сборной Украины по биатлону вернулась в состав команды перед третьим этапом Кубка мира

Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на третий этап Кубка мира-2022/23 во французском Анси. В национальную команду вернулась Юлия Джима, которая недавно перенесла коронавирус.

Об этом в комментарии Суспильне Спорт сообщил старший тренер женской сборной Украины Александр Кравченко.

Всего в состав женской сборной Украины на этап в Анси вошли пять биатлонисток: Юлия Джима, Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Билосюк и Анастасия Меркушина.

По сравнению с предыдущим этапом в составе "сине-желтых" произошло одно изменение – Джима заменила 17-летнюю Александру Меркушину, которая дебютировала на уровне Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Этап в Анси состоится с 15-го по 18 декабря. В программу соревнований включены спринты, гонки преследования и масс-старты.

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