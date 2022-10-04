Лидер сборной Украины по гимнастике попросил исключить его из команды из-за странного решения тренера

Титулованный украинский гимнаст Петр Пахнюк написал заявление на увольнение из национальной команды после того, как не попал в заявку на чемпионат мира 2022 года.

Один из лидеров сборной Украины по спортивной гимнастике Петр Пахнюк возмутился своим непопаданием в заявку национальной команды на мировое первенство 2022 года.

30-летний гимнаст не согласился с тем, что главный тренер "сине-желтых" Геннадий Сартинский решил не брать его на ЧМ и сделать ставку на молодежь.

"Я не соглашаюсь с решением не ставить меня в команду на чемпионат мира-2022 и с аргументом главного тренера Сартинского: "Мне нужно обкатывать молодежь". То, кого ставят сейчас - откровенный абсурд. Обкатывать можно на этапах Кубка мира, коммерческих соревнованиях, а не на чемпионатах мира. В следующий раз он решит на Олимпийских играх обкатать гимнаста?

Не хочу быть соучастником таких действий, в которых из денег налогоплательщиков направляют вторичный состав команды на ЧМ. Все оправдания, о коллективном решении тренеров (лично мой тренер Лаврухин в выборе команды права голоса не имел), приказы руководства (не думаю, что кто-то пойдет против лучших результатов на международных соревнованиях других гимнастов) и все остальное - это надуманные вещи.

Результаты моих соревнований, ребят из сборной, публично видны на международных соревнованиях. Честно говоря, это уровень выше, чем команда на ЧМ-2022. Одним словом, спортивный принцип в нашей команде разрушен одним человеком. Без реальной конкуренции ни один вид спорта существовать не может.

Что касается меня, я провалил чемпионат Европы 2022, но даже такое выступление объективно может усилить нашу команду", - написал Пахнюк на своей странице в Instagram.

Также Пахнюк добавил фото заявления, в котором он просит исключить себя из состава сборной Украины по спортивной гимнастике.

instagram.com/petropakhniuk

Отметим. что Пахнюк - чемпион Европы в командном первенстве, двукратный серебряный призер в упражнениях на параллельных брусьях и бронзовый призер Европейских игр.

Чемпионат мира-2022 по спортивной гимнастике начнется 29 октября в Ливерпуле.

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