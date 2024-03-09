Лидер сборной Украины по спортивной гимнастике завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Баку

Илья Ковтун стал лучшим в упражнениях на параллельных брусьях.

Украинец Илья Ковтун выиграл золотую награду на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (Азербайджан).

20-летний украинский спортсмен стал лучшим в упражнениях на параллельных брусьях, набрав 14,900 балла.

В борьбе за "золото" наш соотечественник обошел действующего олимпийского чемпиона в этой дисциплине китайца Цзоу Цзиньюаня (14,900), а замкнул тройку призеров колумбиец Анхель Барахас (14,700).

Еще один украинец Олег Верняев занял 5-е место с результатом 14,566 балла.

Добавим, что в конце февраля Ковтун завоевал "золото" в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в немецком Котбусе, а Верняев стал серебряным призером.

Перед этим оба украинца выбороли награды на этапе Кубка мира в египетском Каире: на параллельных брусьях Ковтун выиграл "золото", Верняев завершил соревнования с "серебром".

Ранее сообщалось, что, несмотря на разрешение Международного олимпийского комитета (МОК), россияне не выступят на Олимпиаде-2024 в спортивной гимнастике.

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