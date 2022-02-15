Лидер сборной Украины поддержала 15-летнюю российскую фигуристку, у которой обнаружили допинг на ОИ-2022

Анастасия Шаботова не верит, что Камила Валиева принимала запрещенный препарат.

Трехкратная чемпионка Украины по фигурному катанию Анастасия Шаботова вступилась за российскую фигуристку Камилу Валиеву, допинг-проба которой ранее показала положительный результат.

"Прочла и забыла, до сих пор в это не особо верю. Девочки такие, ничего бы им не помогло, если бы у них не было такого таланта. Смешно даже думать, они просто талантливы и много работают. Сочувствовать олимпийским чемпионам странно. Я просто рада за них. И я рада, что мои друзья стали олимпийскими чемпионами, что я знакома с ними", - сказала Шаботова журналистам российского издания РИА Новости.

Также читайте В России требуют наказать украинского скелетониста за антивоенную акцию на ОИ-2022: ответ МОК

Также Шаботова высказалась по поводу давления на Украину во время Олимпиады в Пекине.

"Моя страна испытывает большое давление? Я не знала, что есть какое-то давление. Я чувствую поддержку всех стран. Я не отношусь никак политически к этим вопросам, я просто катаюсь", - сказала Шаботова российскому изданию Спорт-Экспресс.

Добавим, что Шаботова родилась и выросла в Москве. В июле 2019 года она сменила спортивное гражданство и стала представлять Украину. На Олимпиаде-2022 в Пекине она выступает за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что, несмотря на выявленный допинг, Валиевой разрешили продолжить выступления на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Она не была отстранена от соревнований и представляла команду ОКР в женском личном турнире, стартовавшем 15 февраля.

В то же время, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов, в котором Валиева выиграла "золото" в составе команды ОКР. Если Валиева завоюет медаль в личных соревнованиях, церемонию награждения также отменят.

Снисходительное решение Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) по допинговому делу Валиевой повлекло за собой огромную волну возмущения во всем мире.

Ранее говорилось о том, что положительная допинг-проба Валиевой была взята 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. 8 февраля (уже после командного турнира на Олимпиаде) аккредитованная лаборатория WADA в Швеции обнаружила в пробе Валиевой триметазидин, являющийся аналогом всем известного мельдония. Поэтому фигуристка была временно отстранена от соревнований, тренировок и другой спортивной деятельности. Впрочем, РУСАДА (российская национальная антидопинговая организация, прим.) удалось отменить отстранение юной фигуристки.

Добавим, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили аббревиатурой сборной ОКР, то есть сборной Олимпийского Комитета России.

Читайте также :

Использовала препарат для сердца и теперь может лишиться "золота": что известно о допинговом скандале с 15-летней российской фигуристкой на ОИ-2022

"Эту рану снова раскрыли": в США отреагировали на допинг-скандал с 15-летней российской фигуристкой

"Возьмите тайм-аут": в МОК призвали россиян пропустить несколько Олимпиад из-за допинга