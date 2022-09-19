Лидер сборной Украины стал лучшим игроком Евробаскета-2022 по одному из статистических показателей

В среднем за игру Михайлюк делал 2,2 перехвата. Столько же перехватов в активе игрока сборной Черногории Кендрика Перри, однако он проводил на площадке больше игрового времени. Замыкает первую тройку словенец Лука Дончич с показателем 2,0.

Кроме того, Вячеслав Бобров, забрасывая 53,8% дальних атак, занял 4-е место на турнире по реализации трехочковых. Алексей Лень имеет 7-й индивидуальный показатель турнира с 1,2 блок-шота за игру.

Что касается командной статистики, то Украина вошла в топ-5 по двум показателям. По подборам наша команда стала пятой с показателем 37,5 за матч. Также с 3,7 блока в среднем за поединок "сине-желтые" заняли четвертое место по этому показателю.

На Евробаскете-2022 команда Айнарса Багатскиса остановилась в 1/8 финала, где в напряженной борьбе за путевку в четвертьфинал проиграла Польше.

В итоге украинцы завершили турнир на 11-м месте. Это второй лучший результат за все время выступлений нашей команды на мужском Евробаскете-2022. Рекордом остается выход "сине-желтых" в четвертьфинал 2013 года, тогда украинцы вылетели от Хорватии и в итоге заняли шестое место.

На групповой стадии сборная Украины одержала три победы - над Великобританией (90:61), Эстонией (74:73) и Италией (84:73), а также потерпела два поражения - от Греции (79:99) и Хорватии (85:90);

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