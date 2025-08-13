Лидер "Шахтера" и сборной Украины сообщил о смерти своего отца

Георгий Судаков с отцом / © instagram.com/sudakov_11

Реклама

Накануне ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы между донецким "Шахтером" и греческим "Панатинаикосом" в семье полузащитника "горняков" Георгия Судакова произошло горе.

22-летний футболист сборной Украины на своей странице в Instagram сообщил, что умер его отец Виктор, которому было 50 лет.

"Завтра у тебя должен был быть день рождения… но у Бога другой план на этот день.

Реклама

Ты был настоящим, искренним, с добрым сердцем и чистой душой! В четверг ты должен был, как всегда, смотреть футбол, болеть, переживать, а после игры набрать мне и сказать: "Сынок, ты, как всегда, самый лучший".

Еще позавчера с тобой вспоминали эмоции с гендерпати, как ты со всеми ребятами общался и кайфовал: "Ну, ребята такие все классные, душевные, они мне как родные".

Хочу еще хотя бы раз услышать твою установку на игру: "Сынок, мяч круглый, поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший".

Не забывайте позвонить родным, никогда не знаешь когда случится "тот самый день", – написал Судаков.

Реклама

Георгий Судаков с отцом / © instagram.com/sudakov_11

Георгий Судаков с отцом / © instagram.com/sudakov_11

Ранее сообщалось, что Судаков во второй раз станет отцом.