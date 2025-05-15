Лидер "Шахтера" прокомментировал победу над "Динамо" и завоевание Кубка Украины

Георгий Судаков / © ФК Шахтер

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" в финальном матче Кубка Украины сезона-2024/25.

Основное и дополнительное время поединка на Центральном стадионе в Житомире завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти точнее оказались "горняки" – 6:5 .

После завершения матча Судаков дал комментарий для УПЛ ТВ, в том числе и ответив на вопрос о своем футбольном будущем.

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Ранее была информация, что итальянский "Наполи" сделал официальное предложение "горнякам" по трансферу Георгия.

– Георгий, я так понимаю, что вы – самый счастливый футболист в мире сейчас.

– 100%. Я не знаю, по эмоциям, наверное, для меня этот трофей важнее и эмоциональнее, чем до этого мы выигрывали чемпионство дважды подряд и в прошлом году Кубок, потому что мы прошли через очень сложный год.

Результаты в чемпионате, скажем так, провальные, мы на третьем месте, и эта победа для нас была очень принципиальной, тем более против "Динамо" в финале. Я только могу гордиться сегодня нашей командой, нашими ребятами, которые отдали все на поле. Я считаю, что сегодня победа была на 100% заслуженной.

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– Все журналисты думали: сыграете вы, не сыграете, с первых минут выйдете, со второго тайма или под пенальти. Расскажите, как вы себя чувствуете, как здоровье.

– Если честно, провел только две тренировки в общей группе. Не могу сказать, что я восстановился на 100%, потому что еще чуть-чуть чувствую боль. Но как раз готовился к этому матчу и делал все для того, чтобы сегодня сыграть с первых минут. Могу также поблагодарить наших врачей, реабилитологов, которые прошли вместе со мной этот путь в течение трех недель.

– Это последний завоеванный трофей в Украине для Георгия Судакова?

– Я думаю, что мы в ближайшем будущем об этом узнаем.

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– Потом будет Серия А?

– Все возможно.

"Шахтер" завоевал 15-й Кубок Украины в своей истории и обновил рекорд по количеству побед в турнире. "Динамо" выигрывало этот трофей 13 раз.

Также "Шахтер" обошел "Динамо" по трофеям на внутренней арене во времена независимости Украины.

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Благодаря победе в Кубке Украины донецкий клуб завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Отметим, что "Динамо" продлило свою безвыигрышную серию в матчах с "Шахтером" до девяти поединков подряд. В последний раз "бело-синие" побеждали "горняков" 17 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что эмоциями после победы своей команды в финале Кубка Украины поделился главный тренер "горняков" Марино Пушич.

Также на триумф "Шахтера" в Кубке Украины отреагировал капитан "оранжево-черных" Николай Матвиенко.

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Кроме того, о завоевании Кубка Украины высказался вратарь дончан Дмитрий Ризнык, который совершил решающий сейв в серии пенальти.

Напомним, фанаты "Шахтера" сожгли флаги России и "ДНР" на финале Кубка Украины.