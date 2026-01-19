Лидер споткнулся: "Барселона" потерпела неожиданное поражение в Ла Лиге

"Реал Сосьедад" – "Барселона" / © Associated Press

Реклама

"Барселона" на выезде потерпела неожиданное поражение от "Реала Сосьедад" в матче 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок в Сан-Себастьяне завершился со счетом 2:1 в пользу басков.

Хозяева поля открыли счет на 32-й минуте встречи – отличился Микель Оярсабаль.

Во втором тайме каталонцы отыгрались – на 70-й минуте Маркус Рашфорд забил с передачи Ламина Ямаля.

Реклама

Однако уже через минуту "Реал Сосьедад" снова вышел вперед – Гонсалу Гедеш стал автором забитого мяча, который в итоге стал решающим.

Отметим, что баски доигрывали поединок в меньшинстве – на 88-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил Карлос Солер.

Обзор матча "Реал Сосьедад" – "Барселона"

Несмотря на поражение, "Барселона" (49 очков) осталась лидером Примеры. Подопечные Ханси Флика опережают ближайшего преследователя – мадридский "Реал" – на один балл. "Реал Сосьедад" (24 пункта) вышел на восьмое место.

В следующем туре "сине-гранатовые" примут "Реал Овьедо", а баски дома сразятся с "Сельтой". Оба матча состоятся 25 января.

Реклама

Перед этим "блаугранас" 21 января на выезде встретятся с пражской "Славией" в поединке 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов.