Лидер женской сборной Украины по биатлону пропустит заключительную гонку ЧМ-2023: известна причина

Лидер женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима не выступит в масс-старте на чемпионате мира по биатлону 2023 года в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Утром в день гонки, 19 февраля, стало известно, что простуда, из-за которой Джима накануне пропустила эстафету, не позволит ей принять участие и в масс-старте.

Таким образом, Украина не будет представлена в заключительной гонке планетарного первенства ни одной биатлонисткой. Начало женского масс-старта – в 16:15 по киевскому времени.

Отметим, что мужская гонка с массовым стартом также состоится сегодня, 19 февраля. Она начнется в 13:30 по киевскому времени. Украину в ней представят два спортсмена – Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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