Лидера Чемпионата Италии заподозрили в финансовых махинациях, клуб отрицает какие-либо нарушения

Правоохранители провели обыски в офисе "нерадзурри" и изъяли ряд документов.

Девятнадцатикратный чемпион Италии по футболу миланский "Интер" подозревается в финансовых махинациях.

Как сообщает Gazetta dello Sport, миланский клуб обвиняют в умышленном завышении доходов на протяжении 2017-2019 годов. 21 декабря финансовая гвардия Италии провела обыск в офисе "нерадзурри" и изъяла ряд документов.

Отмечается, что "Интер" мог совершать финансовые махинации на сумму около 100 млн евро. Под подозрением оказались около десяти трансферов, посредством которых клуб якобы завышал сумму доходов в отчетности.

Миланцы уже отреагировали на обвинения, открестившись от каких-либо нарушений, касающихся финансовой деятельности клуба.

"Интер" подтверждает, что предоставил необходимую документацию по уходу отдельных игроков в сезонах 2017/18 и 2018/19. Запрос поступил от прокуратуры Милана о проверке регулярного учета соответствующего прироста капитала.

Финансовая отчетность клуба составлена с соблюдением строжайших принципов бухгалтерского учета. Ни один член "Интера" не находится под следствием. Как говорится в сообщении прокуратуры, речь идет только о предварительном расследовании", - говорится в заявлении на официальном сайте "нерадзурри".

Отметим, что под подозрением находится не только "Интер". Ранее правоохранительные органы заинтересовались финансовой отчетностью "Ювентуса", "Аталанты", "Дженоа", "Наполи" и "Сампдории".

В офисе "бьянконери" тоже провели обыски и изъяли документы. Сообщалось, что туринский клуб могут исключить из Серии А и лишить последних чемпионских титулов из-за ложной финансовой отчетности.

После 18 туров "Интер" возглавляет Серию А, опережая "Наполи" и "Милан" на 4 балла.

В последнем матче в 2021 году подопечные Симоне Индзаги примут "Торино". Поединок состоится сегодня, 22 декабря, начало встречи - в 19:30 по киевскому времени.

"Интер" является действующим чемпионом Италии. В прошлом сезоне миланцы прервали девятилетнюю гегемонию "Ювентуса", выиграв "скудетто" в 19-й раз в своей истории.

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