Лидера сборной Украины прооперируют после Евро-2020: жена футболиста поделилась подробностями

Руслан Малиновский нуждается в хирургическом вмешательстве из-за грыжи живота.

Полузащитник итальянской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский в ближайшее время перенесет операцию.

Об этом сообщила жена 28-летнего футболиста Роксана в сторис Instagram, ответив на вопрос, когда они с мужем приедут в Украину.

"У нас сложная ситуация с отпуском в этот раз. У Руслана операция, а затем ему две недели нельзя абсолютно никаких нагрузок. В море тоже плавать нельзя. В общем, не знаю, как нам быть со всеми этими переездами, чемоданами и Оливией (дочь - прим).

Все ложится на мои плечи, поэтому куда, когда и как мы поедем - еще неизвестно. Но на что не пойдешь ради карьеры и здоровья любимого мужа?" - написала Роксана.

instagram.com/roksana_m7

Как сообщает издание Tutto Atalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo, Руслана беспокоит грыжа в районе живота. На восстановление после операции футболисту потребуется около 40 дней.

Малиновский сыграл во всех матчах Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этим поединком он почувствовал острую боль в животе, поэтому не попал в заявку на игру.

В прошлом сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 42 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. С 12 голевыми пасами Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А.

Новый сезон Чемпионата Италии начнется 22 августа.

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