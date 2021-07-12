Лидеры сборной Италии затянули кубок чемпионов Европы в кровать: атмосферное фото

Бонуччи и Кьеллини сполна наслаждаются грандиозным триумфом.

Защитники сборной Италии Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини поделились в соцсетях забавным фото после победы над Англией в финале Евро-2020.

Футболисты "Скуадры Адзурры" легли в постель, взяв с собой чемпионский кубок.

"Не волнуйся, спи спокойно. Мы тебя защитим", - шутливо подписал снимок Бонуччи, который ранее насмешил поступком на пресс-конференции после финала.

Отметим, что оба лидера итальянской сборной провели фантастический турнир. Кьеллини - капитан команды, а Бонуччи - настоящий герой финала. В решающей битве с "Тремя львами" Лео сравнял счет (1:1) и реализовал послематчевый 11-метровый.

В комментариях болельщики реагируют большим количеством комплиментов в адрес итальянской сборной, которая на этом турнире влюбила в себя ценителей футбола со всего мира.

Ранее ТСН Проспорт писал, как сборная Италии праздновала триумф на Евро-2020. В Риме героев под крики и аплодисменты бурно встретили болельщики.

Смотрите также: Награда с рекордом для Роналду и признание безработного вратаря: статистические итоги Евро-2020

Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Ранее "Скуадра адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).

Для Англии это был первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996). Команда "Трех львов" никогда не выигрывала континентальное первенство.

Евро-2020: сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку