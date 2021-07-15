Лига чемпионов-2021/22: результаты 1-го раунда квалификации, пары 2-го этапа отбора

Среди них - две пары потенциальных соперников "Шахтера".

Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22. По их итогам были сформированы пары второго этапа отбора.

Отметим, что в дуэлях 1-го квалификационного раунда венгерский "Ференцварош", который представляют украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков, обыграл "Приштину" из Косово.

А тираспольский "Шериф", который возглавляет известный украинский тренер Юрий Вернидуб, выбил из розыгрыша турнира албанскую "Теуту".

Лига чемпионов-2021/22. Результаты матчей 1-го отборочного раунда

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Фола" (Люксембург) - 5:0 (первый матч - 2:2)

"Рига" (Латвия) - "Мальме" (Швеция) - 1:1 (первый матч - 0:1)

"Хибернианс" (Мальта) - "Флора" (Эстония) - 0:3 (первый матч - 0:2)

"Шериф" (Молдова) - "Теута" (Албания) - 1:0 (первый матч - 4:0)

"Борац" (Босния) - ЧФР "Клуж" (Румыния) - 2:1 д.ч. (первый матч - 1:3)

"Мура" (Словения) - "Шкендия" (Македония) - 5:0 (первый матч - 1:0)

"Приштина" (Косово) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:3 (первый матч - 0:3)

"Будучность" (Черногория) - ХИК (Финляндия) - 0:4 (первый матч - 1:3)

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Жальгирис" (Литва) - 1:2 (первый матч - 1:3)

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Слован" Братислава (Словакия) - 2:1 (первый матч - 0:2)

"Шахтер" Солигорск (Беларусь) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:1 (первый матч - 0:1)

"Валюр" (Исландия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 0:2 (первый матч - 2:3)

"Кайрат" Алмата (Казахстан) - "Маккаби" Хайфа (Израиль) - 2:0 (первый матч - 1:1)

"Алашкерт" (Армения) - "Коннас-Ки" (Уэльс) - 1:0 (первый матч - 2:2)

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Динамо" Тбилиси (Грузия) - 2:1 (первый матч - 2:1)

"Легия" (Польша) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 2:0 (первый матч - 3:2)

Лига чемпионов-2021/22. Пары 2-го раунда квалификации

Путь чемпионов

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Омония" (Кипр)

"Слован" (Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария)

"Легия" (Польша) - "Флора" (Эстония)

"Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова)

"Олимпиакос" Греция - "Нефтчи" Азербайджан

"Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия)

"Линкольн" (Гибралтар) - "ЧФР Клуж" (Румыния)

"Мальме" (Швеция) - ХИК (Финляндия)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва)

"Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария)

Путь представителей лиг

"Рапид" Вена (Австрия) - "Спарта" (Чехия)

"Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюлланд" (Дания)

ПСВ "Эйндховен" (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция)

Две последних пары могут быть потенциальными соперниками "Шахтера" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Матчи второго отборочного раунда состоятся 20/21 и 27/28 июля. Победители выйдут в третий раунд квалификации. Его жеребьевка состоится 19 июля, а матчи этой стадии запланированы на 3/4 и 10 августа.

Проигравшие команды попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

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