Лига чемпионов-2021/22: результаты первых матчей 3-го раунда квалификации

Ответные поединки состоятся 10 августа.

3-4 августа состоялись первые поединки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

С этой стадии начал борьбу в турнире донецкий "Шахтер", в Бельгии победил "Генк" со счетом 2:1.

Вашему вниманию результаты всех встреч.

Вторник, 3 августа

Спарта (Чехия) - Монако (Франция) - 0:2

Мальме (Швеция) - Рейнджерс (Шотландия) - 2:1

Генк (Бельгия) - Шахтер (Украина) - 1:2

ПСВ (Нидерланды) - Митьюлланд (Дания) - 3:0

ЧФР (Румыния) - Шериф (Молдова) - 0:0

Олимпиакос (Греция) - Лудогорец (Болгария) - 1:1

Среда, 4 августа

Спартак (Россия) - Бенфика (Португалия) - 0:2

Ференцварош (Венгрия) - Славия (Чехия) - 2:0

Динамо Загреб (Хорватия) - Легия (Польша) - 1:1

Ответные матчи будут сыграны во вторник, 10 августа.

В случае преодоления 3-го квалифай-раунда "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).

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