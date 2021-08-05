Лига чемпионов-2021/22: результаты первых матчей 3-го раунда квалификации

Ответные поединки состоятся 10 августа.
3-4 августа состоялись первые поединки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
С этой стадии начал борьбу в турнире донецкий "Шахтер", в Бельгии победил "Генк" со счетом 2:1.
Вашему вниманию результаты всех встреч.
Вторник, 3 августа
Спарта (Чехия) - Монако (Франция) - 0:2
Мальме (Швеция) - Рейнджерс (Шотландия) - 2:1
Генк (Бельгия) - Шахтер (Украина) - 1:2
ПСВ (Нидерланды) - Митьюлланд (Дания) - 3:0
ЧФР (Румыния) - Шериф (Молдова) - 0:0
Олимпиакос (Греция) - Лудогорец (Болгария) - 1:1
Среда, 4 августа
Спартак (Россия) - Бенфика (Португалия) - 0:2
Ференцварош (Венгрия) - Славия (Чехия) - 2:0
Динамо Загреб (Хорватия) - Легия (Польша) - 1:1
- Ответные матчи будут сыграны во вторник, 10 августа.
- В случае преодоления 3-го квалифай-раунда "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).