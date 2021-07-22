Лига чемпионов-2021/22: результаты первых матчей второго квалификационного раунда

Ответные поединки будут сыграны 27-го и 28 июля.

20-го и 21 июля состоялись первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Эту стадию турнира команды преодолевают двумя путями - Путем чемпионов и Путем представителей лиг. В центральном поединке нидерландский ПСВ дома эффектно разгромил турецкий "Галатасарай" - 5:1.

Ответніе встречи будут сыграны 27-го и 28 июля.

Донецкий "Шахтер" начнет борьбу с 3-го раунда отбора - соперником "горняков" будет бельгийский "Генк".

Результаты первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Путь чемпионов

"Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова) - 0:1

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - ЧФР (Румыния) - 1:2

"Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва) - 2: 0

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Омония" (Кипр) - 2:0

"Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:1

"Мальме" (Швеция) - ХИК (Финляндия) - 2:1

"Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:0

"Слован" (Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 0:0

"Олимпиакос" (Греция) - "Нефтчи" (Азербайджан) - 1:0

"Легия" (Польша) - "Флора" (Эстония) - 2:1

Путь представителей лиг

"Рапид" (Австрия) - "Спарта" (Чехия) - 2:1

"Селтик" (Шотландия) - "Митьюлланд" (Дания) - 1:1

ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) - 5:1

Ранее ТСН Проспорт писал, что УЕФА назвал города-хозяева ближайших финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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