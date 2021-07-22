Лига чемпионов-2021/22: результаты первых матчей второго квалификационного раунда

Ответные поединки будут сыграны 27-го и 28 июля.
20-го и 21 июля состоялись первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Эту стадию турнира команды преодолевают двумя путями - Путем чемпионов и Путем представителей лиг. В центральном поединке нидерландский ПСВ дома эффектно разгромил турецкий "Галатасарай" - 5:1.
- Ответніе встречи будут сыграны 27-го и 28 июля.
- Донецкий "Шахтер" начнет борьбу с 3-го раунда отбора - соперником "горняков" будет бельгийский "Генк".
Результаты первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Путь чемпионов
"Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова) - 0:1
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - ЧФР (Румыния) - 1:2
"Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва) - 2: 0
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Омония" (Кипр) - 2:0
"Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:1
"Мальме" (Швеция) - ХИК (Финляндия) - 2:1
"Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:0
"Слован" (Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 0:0
"Олимпиакос" (Греция) - "Нефтчи" (Азербайджан) - 1:0
"Легия" (Польша) - "Флора" (Эстония) - 2:1
Путь представителей лиг
"Рапид" (Австрия) - "Спарта" (Чехия) - 2:1
"Селтик" (Шотландия) - "Митьюлланд" (Дания) - 1:1
ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) - 5:1
Ранее ТСН Проспорт писал, что УЕФА назвал города-хозяева ближайших финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.